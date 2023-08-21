علاج يساعد على تقليل اكتئاب مدمني وسائل التواصل

أوصت دراسة علمية بريطانية الأطباء الذين يعالجون مرضى الاكتئاب باستخدام علاج الاستخدام «المثير للمشكلات» لوسائل التواصل الاجتماعي وتحسين الحالة العقلية للمرضى.

وتناولت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة لندن كوليدج التدخلات المحتملة لمساعدة الذين يعانون إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الدراسة بعد أخرى سويدية نشرت في 2021 وربطت بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وسلوكيات الإدمان والضغوط النفسية الأخرى.

وقالت دراسة جامعة لندن كوليدج، إن «الاستخدام المثير للمشكلات» يحدث عندما «يؤدي انشغال أي شخص بوسائل التواصل إلى تشتيت انتباهه عن مهامه الأساسية، ويتجاهل مسؤولياته تجاه أمور أخرى في حياته».

وأضافت أن «البحث السابق أشار إلى أن استخدام وسائل التواصل يمكن أن يصبح مثيراً للمشكلات عندما يبدأ التأثير على الحياة اليومية للشخص وتدهور صحته العقلية بما في ذلك إصابته بالإحباط والغضب والوحدة والضغوط».

ودرس الباحثون في جامعة لندن كوليدج أكثر من 2700 دراسة تجريبية في هذا الموضوع على مستوى العالم، والتي أجريت خلال الفترة من 2004 إلى 2022، وقيموا تأثير أساليب التدخل لعلاج الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على الحالة العقلية للبالغين.

وتم تحليل نحو 23 دراسة لإعداد هذا البحث الذي نشرته «مجلة أبحاث طب الإنترنت». وأظهر التحليل أن 39% من التدخلات التي تمت لعلاج الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تحسن الحالة العقلية للمستخدمين.