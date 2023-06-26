المشروبات متساوية التوتر.. يمكنك تحضيرها بنفسك

تمد المشروبات متساوية التوتر Isotonic drinks (وهي مشروبات رياضية) الجسم بالماء والسكر والصوديوم، حسب الجمعية الألمانية للتغذية التي أوضحت أن نسبة العناصر الغذائية في هذه المشروبات تتوافق مع تلك الموجودة في الدم، وبالتالي يمكن للجسم أن يمتص الماء من المشروب بسرعة كبيرة.

كما تحتوي المشروبات متساوية التوتر على الكربوهيدرات، التي يمتصها الجسم بسرعة، وبشكل أكثر دقة: السكر الذي يأتي من عصائر الفاكهة على سبيل المثال.

كما تحتوي المشروبات متساوية التوتر أيضاً على الصوديوم، وهو عنصر مهم لوظيفة العضلات، علماً بأن الجسم يفقد هذا العنصر من خلال التعرق.

ويمكن للمرء تحضير مشروب متساوي التوتر بنفسه، من خلال إضافة ثلثين من الماء إلى ثلث من العصير (كعصير التفاح مثلاً). ولكل لتر من الشراب تتم إضافة غرام واحد من ملح الطعام، ما يعادل 400 ملليغرام من الصوديوم.

• تحتوي المشروبات متساوية التوتر على الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم بسرعة.