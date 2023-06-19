دراسة حديثة : تكشف أثر الصيام المتقطع على مرض السكري

أكد بحث غذائي جديد من جامعة جورجيا أن موضة الصيام المتقطع التي برزت في العقد الأخير من هذا القرن، وراجت بين مشاهير هوليوود يمكن أن تنطوي على فوائد صحية كبيرة ولا سيما في الوقاية من بعض الأمراض كما السكري.

ووجدت المراجعة التي نشرت في مجلة "نيوتريشون" أن نوعًا معينًا من تناول الطعام المقيد قد يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويحسن الصحة العامة. ويُعرف هذا النوع من الصيام، المعروف باسم الأكل المقيد بالوقت ، بتناول وجبات منتظمة ولكن أقل، وتجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل وعدم تناول الطعام لمدة 12 إلى 14 ساعة.

وبعد مراجعة شاملة للدراسات المنشورة والمراجعة، وجد الباحثون علاقة بين عدد الوجبات والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

وقال كرزيستوف زاجا، الأستاذ المشارك في العلوم الطبية الحيوية بجامعة UGA " ما تعلمناه لعقود عديدة هو أننا يجب أن نتناول ثلاث وجبات يوميًا إضافة إلى الوجبات الخفيفة بينهما. لسوء الحظ، يبدو أن هذا هو أحد أسباب السمنة".

ويمنع أسلوب تناول الوجبات الثلاث والوجبات الخفيفة بينها، من انخفاض مستويات الأنسولين خلال النهار، ومع كمية السعرات الحرارية والسكريات التي يستهلكها الأمريكيون في المتوسط، يمكن أن يفرط الجسم في زيادة مستقبلات الأنسولين. ويؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين وغالبًا ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأضاف زاجا: "هذا هو السبب في أنه من الصعب للغاية إنقاص دهون الجسم. نحن لا نمنح أجسامنا فرصة لاستخدامها. إن تناول عدد أقل من الوجبات في اليوم سيسمح باستخدام رواسب الدهون هذه كمصدر للطاقة بدلاً من السكر الذي نستهلكه".

ووجد الباحثون أن الأكل المقيّد بالوقت يسمح للجسم بالاسترخاء وخفض مستويات الأنسولين والجلوكوز، والتي بدورها يمكن أن تحسن مقاومة الأنسولين وصحة الدماغ والتحكم في نسبة السكر في الدم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن اضطرابات النوم والجداول الزمنية للوجبات يمكن أن تغير نوع وكمية البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى في الجهاز الهضمي. لكن الصيام قد يغير بشكل إيجابي ميكروبيوم الأمعاء، ويحتمل أن يقي من الالتهابات ومجموعة متنوعة من الاضطرابات الأيضية. بالإضافة إلى ذلك ، تشير المراجعة إلى أن الأكل المقيّد بالوقت يمكن أن يساعد في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية ومستويات الطاقة.

على الرغم من أن الأكل المقيّد بالوقت يبدو أنه يحسن الصحة، وجد الباحثون أن الأنواع الأخرى من الأكل المقيد ، مثل الصيام لأيام متتالية، قدمت القليل من الفوائد.

إذ يمكن لوجبات منتظمة ولكن أقل أن تقي من السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي

وقال زاجا "بالتأكيد تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل. وجباتنا الخفيفة في منتصف الليل تزيد من مستوى الأنسولين، لذا بدلاً من أن نذهب إلى الراحة عندما ننام، يعمل الجهاز الهضمي لدينا على الهضم. لهذا السبب نستيقظ في الصباح متعبين - لأننا لا نحصل على قسط كافٍ من النوم أثناء الراحة."