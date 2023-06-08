أعراض بطء القلب.. استشارة الطبيب مهمة

يندرج بطء القلب ضمن أمراض عدم انتظام ضربات القلب؛ إذ تكون ضرباته بطيئة للغاية، أي أقل من 60، علماً بأن المعدل الطبيعي لضربات القلب يراوح بين 60 و80 ضربة في الدقيقة في وضع الراحة.

وأوضحت مؤسسة القلب الألمانية أن أسباب بطء القلب تكمن في الرجفان الأذيني، والأزمة القلبية، والقصور الوظيفي للغدة الدرقية، ونقص البوتاسيوم.

وتتمثل أعراض بطء القلب في الصداع والغثيان والقيء والدوار وضيق التنفس وفقدان الوعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن مواجهة بطء القلب من خلال اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات، مع مراعاة تناول الأغذية، التي تعمل على رفع معدل ضربات القلب مثل الشوكولاتة وجذر عرق السوس وشاي إكليل الجبل والبهارات مثل إكليل الجبل والثوم والفلفل والفلفل الحار، بالإضافة إلى الزنجبيل الطازج. ومن المهم المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين والكحوليات، وتجنب التوتر النفسي.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انخفاض معدل ضربات القلب والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.