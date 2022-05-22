هيئة الغذاء الأميركية تسحب كميات ضخمة من زبدة "الفول السوداني" ملوثة بالسلامونيلا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت شركة المواد الغذائية الأميركية J.M. Smucker قرارًا بسحب عدد من منتجات زبدة الفول السوداني Jif المحددة التي يتم بيعها في الولايات المتحدة بسبب تلوث بالسالمونيلا وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية .

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، أبلغ 14 شخصًا في 12 ولاية عن مرضهم بعد تناول بعض منتجات زبدة الفول السوداني Jif، مما أدى إلى إرسالهم إلى المستشفى، حسب صحيفة المرصد.

وقالت شركة J.M. Smucker إن الاسترجاع يؤثر على أنواع مختلفة من منتجاتها بما في ذلك زبدة الفول السوداني الكريمية وزبدة الفول السوداني المقرمشة وعبوات زبدة الفول السوداني الجاهزة وغير ذلك، بحسب ما أوردت "فوكس نيوز".

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