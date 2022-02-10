علامات «غير مألوفة» تستدعي فحوصات سريعة للقلب

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

على الرغم من أن بعض أعراض أمراض القلب معروفة جدا، مثل آلام الصدر، وضيق التنفس وغيرها، إلا أن بعض الأعراض " غير المألوفة لا يعلمها إلا الأخصائيون. ويجب على أثرها فحص القلب بشكل مباشر، بحسب تقرير نقلته وكالة «سبوتنيك» المنشور في مجلة «Eat This, Not That» الأمريكية، ومن هذه الاعراض التي تستدعي استشارة الطبيب:

ازرقاق في الشفاه والجلد

قد يكون ازرقاق الجلد والشفتين علامة على الإصابة بأمراض القلب، حيث يعتبر اللون الأزرق مؤشر على نقص الأوكسجين في الدم أو ضعف الدورة الدموية، الأمر الذي يتطلب مراجعة فورية لطبيب الأمراض القلبية.

أظافر متعرجة

يعتبر الخبراء أن تعرج الأظافر في أصابع اليد أو أصابع القدم علامة أخرى على مشاكل القلب، حيث يدل حدوث هذه الحالة على أن الدم المؤكسج لا يصل إلى الأصابع.

اللثة غير الصحية والأسنان

تشير الأبحاث إلى أن الأسنان غير الصحية والتهاب اللثة، يسببان التهابات قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

«يمكن للبكتيريا التي تعيش في فمك عندما تكون مصابا بأمراض اللثة أن تنتقل إلى مجرى الدم، وتدخل القلب وتصيب مباشرة صمامات القلب الضعيفة. هذا مقلق بشكل خاص لمرضانا الذين لديهم صمامات قلب اصطناعية».

شحمة الأذن

يؤكد العلماء أن حدوث تعرجات في شحمة الأذن، أو ما يعرف طبيا باسم «علامة فرانك»، هي مؤشر على الإصابة بمرض القلب التاجي.

وأظهرت دراسات متعددة وجود ارتباط مع تجعد الأذن وتضخم أو تصلب الشرايين، أو الأمراض المتعلقة بتصلب الشرايين.

نتوءات دهنية

النتوءات الدهنية التي تظهر فجأة على الجلد، المعروفة باسم «الورم الأصفر البركاني»، يمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل خطير وعلامة محتملة على الإصابة بأمراض القلب. ويمكن أن تظهر مجموعات من هذه النتوءات في أي مكان من الجسم.

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