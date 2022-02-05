ارتفاع ضغط الدم.. تناول الخضروات بهذه الطريقة يرفع الضغط

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تصيب الكثيرين دون حتى أن يدروا، ولهذا يطلق عليه "القاتل الصامت"، ووفقاً لإحدى الدراسات فإن تناول الخضروات مفيد للصحة بشكل عام ولكن إذا كانت تلك الخضروات مخللة فإنها تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم، بسبب محتواها العالي من الملح.

وبينما تحتوي الخضروات المخللة على أنواع معينة من الألياف التي تغذي الأمعاء بالبكتيريا النافعة، لكن تركيزاتها العالية من الملح قد تكون ضارة بحسب ورقة بحثية نُشرت في مجلة Clinical Nutrition Research ، وربط الباحثون تناول المخلل بزيادة ارتفاع ضغط الدم، وقال الباحثون إن الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي قد يرتبط بشكل كبير بتناول الخضروات المخللة.

وتحتوي المخللات على نسبة عالية جداً من الصوديوم، ووفقاً لموقع WebMD فإن استهلاك الكثير من الملح في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بخفض تناول الصوديوم إلى ما لا يزيد عن جرامين في اليوم أي ما يعادل خمسة جرامات من الملح، لارتباطه بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب تقرير نشرته إكسبريس ينصح الخبراء بتناول الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل الشمندر والبروكلي وبراعم بروكسل والموز، والقيام بالتمارين الرياضية على أساس منتظم والامتناع عن التدخين، وهذه عوامل تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم إذا أقرها الطبيب المعالج حسب كل حالة.

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