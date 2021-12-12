خبير روسي يكشف الطريقة المثلى للحماية من متحور "أوميكرون"

المصدر: موسكو - متابعات

قال اختصاصي المناعة الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، إن اللقاحات المعززة بعد 4 إلى 5 أشهر من تلقي اللقاحات الأساسية قد تحمي من سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وأضاف في حديثه لموقع "Ura.ru" نقلته "روسيا اليوم: "من الضروري بشكل عاجل، بالتزامن مع حملة التطعيم، الانخراط في إعادة التطعيم. لا سيما أن تلقي الجرعة المعززة من اللقاح بعد 6 أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار ظهور متحور "أوميكرون"، بعد فترة طويلة جدا. فعند وجود السلالات السابقة كانت هذه الفترة طبيعية، لكنه من الأفضل الآن تلقي الجرعة المعززة بعد 5 أشهر، وبالنسبة للأشخاص المعانين من الأمراض المزمنة بعد 4 أشهر".

وأشار إلى أن إعادة التطعيم المبكرة توفر نسبة جيدة من الأجسام المضادة المعادلة.

وتابع: "إذا تلقى شخص الجرعتين من اللقاح والجرعة المعززة، أو إذا تعافى من المرض ثم تلقى اللقاح، أو إذا تلقى اللقاح ثم أصيب بالفيروس وتعافى، فتوجد لدى مثل هذا الشخص المناعة الهجينة، أي أن هناك العديد من الأجسام المضادة والمعادلة".

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