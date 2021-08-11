صحة.. لتجنب الأزمات الصحية في الصيف.. نصائح لتشغيل مكيّف السيارة

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

حذّرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر بالسلب في سلامة القيادة، موضحة أنه بدءاً من درجة حرارة 27 مئوية داخل السيارة يقل التركيز، كما تكون ردة الفعل أبطأ، ومن ثم يرتفع خطر وقوع حادث.

لذا تنصح الهيئة بتشغيل مكيف الهواء خلال فصل الصيف، محذرة في الوقت ذاته من وجود فرق كبير بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة مقصورة السيارة، إذ ينبغي ألا يزيد الفرق على ثماني درجات، لتجنب الإصابة بنزلة برد أو اضطرابات بالدورة الدموية للقلب. كما لا ينبغي توجيه الهواء البارد إلى الجسم والوجه مباشرة، تجنباً للإصابة بالتهاب ملتحمة العين.

وينصح الخبراء الألمان بفتح كل أبواب ونوافذ السيارة لفترة قصيرة قبل تشغيل مكيف الهواء. كما ينبغي غلقه قبل نهاية الرحلة بنحو خمس إلى 10 دقائق، وتشغيل المروحة فقط، لتجنب تكوّن روائح كريهة. وبشكل عام، ينبغي استخدام وسائل الحماية من الشمس على النوافذ الأمامية والخلفية والجانبية، لتجنب ارتفاع حرارة مقصورة السيارة.

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