«عزيزتي حواء».. ولو فترة قصيرة.. تحذير من ترك الأطفال في السيارة خلال الصيف

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من ترك الأطفال والحيوانات في السيارة، التي تصف للانتظار تحت أشعة الشمس الساطعة خلال فصل الصيف، حتى ولو فترة قصيرة.

وعلل الخبراء الألمان ذلك بأن درجة الحرارة داخل السيارة، التي تصف للانتظار تحت أشعة الشمس الساطعة، قد تصل سريعاً إلى نحو 60 درجة مئوية، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة الأطفال والحيوانات.

وأجرى النادي الألماني اختباراً في ظل درجة حرارة خارجية تبلغ 28 درجة مئوية. وأظهرت نتائج الاختبار أن درجة الحرارة داخل السيارة ارتفعت مع غلق النوافذ إلى 38 درجة مئوية في غضون 10 دقائق وإلى 45 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة.

ومع خفض اثنين من النوافذ بعض الشيء ارتفعت درجة الحرارة داخل السيارة إلى 36 و42 درجة مئوية على الترتيب. وبعد مرور ساعة كاملة ارتفعت درجة الحرارة داخل السيارة إلى 60 درجة مئوية تقريباً.

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