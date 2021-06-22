جلد صناعي يستشعر الكدمات ويتغير لونه لإعطاء إشارة إلى مكان الضرر

المصدر: سان فرانسيسكو-د ب أ

نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في تطوير جلد صناعي يمكنه الشعور بقوة الضغط الخارجي من خلال إشارات كهربائية، كما يتغير لونه من الأصفر إلى القرمزي لإعطاء إشارة لونية إلى مكان الضرر.

ويحتوي الجلد الصناعي الجديد على مادة جيل عضوية تحتوي على جزيئات يطلق عليها اسم "سبيروبران"، وهي التي يتغير لونها من الأصفر الباهت إلى القرمزي في حالة التعرض لضغط ميكانيكي. واثناء الاختبارات، تبين أن هذا الجيل يتغير لونه وتنبعث منه إشارات كهربائية في حالة تعرضه للضغط او الشد للخارج.

ويقول الباحثون من الجمعية الكيميائية الأميركية إن الجلد الصناعي الجديد يستخدم الأيونات كناقل للشحنات على غرار الجلد البشري لتوصيل الشعور بالألم أو الضغط الخارجي، وأضافوا في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا أن اللون القرمزي المميز لموقع الكدمة يستمر ما بين ساعتين وخمس ساعات قبل أن يختفي ويعود مرة أخرى للون الأصفر.

ويؤكد فريق الدراسة أن هذا الجلد الذكي الذي يشبه الجلد البشري من حيث قدرته على نقل الإشارات الكهربائية وإعطاء إشارات لونية يفتح الباب على مصراعيه أمام تقنيات جديدة لاكتشاف مواقع الضرر في الأطراف الصناعية والروبوتات.

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