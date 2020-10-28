النظام الغذائي.. العنصر الأهم لصحة القلب

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

النظام الغذائي هو العنصر الأكثر أهمية في الحيلولة دون الإصابة بأمراض القلب التي تتسبب في الوفاة في مختلف أنحاء العالم أكثر من أي مرض آخر.

وأشار باحثون في دراسة جديدة إلى أنه يمكن الحيلولة دون وفاتين بين كل ثلاث وفيات ناتجة عن أمراض القلب بتبني نظام غذائي صحي بدرجة اكبر.

وقال الباحث بالجامعة الجنوبية المركزية في تشانغشا بالصين وواضع الدراسة الرئيس، الطبيب شينياو ليو: «يمكن منع أكثر من ستة ملايين حالة وفاة بخفض ما يدخل الجسم من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون المتحوّلة والمشبعة والسكر المضاف والملح المضاف، مقابل زيادة ما يدخل الجسم من الأسماك والفواكة والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة. ويجب تناول ما بين 200 و300 غرام من أحماض (أوميغا 3) الدهنية من المأكولات البحرية يومياً».

وأضاف ليو: «علاوة على ذلك يجب تناول يومياً ما بين 200 و300 غرام من الفواكه وما بين 290 و430 غراماً من الخضراوات، وما بين 16 و25 غراماً من المكسرات، وما بين 100 و150 غراماً من الحبوب الكاملة».

وقدّرت الدراسة التي نشرت في دورية القلب الأوروبية بعنوان «جودة الرعاية والنتائج السريرية»، أنه يمكن الحيلولة دون حدوث 69% من الوفيات نتيجة لمرض القلب الإقفاري في مختلف أنحاء العالم، في حال تم تبني أنظمة غذائية صحية بصورة أكبر.

وتابع ليو: «مرض القلب الإقفاري يمكن منعه لحد كبير بسلوكيات صحية، ويجب على الأفراد المبادرة بتحسين عاداتهم».

بينما ذكرت الطبيبة إليزابيث كلوداس، وهي طبيبة قلب وأوعية دموية لموقع هيلث لاين الإلكتروني، أن «هناك تسعة عوامل خطر رئيسة للإصابة بأمراض القلب، اثنان منها لا يمكن فعل شيء حيالهما: العمر والتاريخ الأسري.. أما البقية فيمكن ضبطها ويحرك الغذاء جزئياً خمسة من تلك السبعة».

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