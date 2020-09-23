7 نصائح صحية مهمة في ثلاثينات العمر

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

يمكن أن يساعد اتباع «سبع خطوات حياتية بسيطة» في ثلاثينات العمر في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في الأربعينات، بحسب دراسة جديدة نشرتها دورية «أميركان هارت أسوسيشن».

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن لكل نقطة أعلى على مقياس «الخطوات السبع الحياتية البسيطة» (لايفز سيمبل سفن) التي وضعتها جمعية القلب الأميركية، أظهر المشاركون نسبة ست درجات مئوية أقل في ارتفاع ضغط الدم.

ويعاني نحو نصف عدد البالغين في الولايات المتحدة ارتفاع ضغط الدم، بحسب جمعية القلب الأميركية، وهذه الحالة مرتبطة بالإصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية وفقدان البصر وفشل وظائف القلب.

ولكن الخبراء يقولون إنه يمكن الحيلولة دون حدوث ذلك، خاصة مع التدخل المبكر.

وقالت الناطقة باسم أكاديمية التغذية والحمية الغذائية، كارولين ويست باسيريلو: «ما نقوم به الآن يؤثر على صحتنا اليوم ولسنوات أخرى مقبلة».

و«الخطوات السبع الحياتية البسيطة» هي نموذج قياسي لصحة القلب والأوعية الدموية، ووضعتها جمعية القلب الأميركية.

وتتعلق «الخطوات السبع الحياتية البسيطة» بسلوكيات وعوامل صحية مثل:

خسارة الوزن واتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين والنشاط البدني وإدارة ضغط الدم وضبط الكوليسترول وتقليل سكر الدم. البدء بنقطة من السبعة: إذ لا يجب بالضرورة أن تشرع في مهمة تشمل كل شيء وإلا فلا.

وقال رئيس قسم الطب الوقائي بجامعة نورث ويسترن، الطبيب دونالد إم لويد-جونز: يجب ألا تتناول كل النقاط السبع لترى فوائد صحية كبيرة، بحسب ما جاء على موقع «هيلث لاين».

وأضاف: «اختر الشيء الذي تكون مستعداً لتقوم به اليوم، وقم بتحسينه وسيكون لهذا فوائد حقيقية وملموسة لصحتك».

عليك السير في الطريق الأقل مقاومة باختيار التغيير بأي طريقة تلائمك.

ولكنه أشار إلى أن معادلة النجاح لأغلب الأشخاص لاتزال تتمثل في تناول الأكل بشكل معتدل وزيادة النشاط البدني مع مرور الوقت. وإذا كنت مدخناً، يقترح لويد-جونز البدء من هذه النقطة أولاً. وأوضح: «التدخين ليس عامل خطر للضرر المزمن للقلب والرئتين فحسب، لكنه أيضاً دافع. يزيد النيكوتين وغيره من العوامل من ضغط الدم بشكل حاد، ما يشكل ضغطاً على القلب».

وذكر أنه في خلال عام من الإقلاع عن التدخين يمكن أن تقلل بنسبة 50% من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. وخلال أعوام قليلة يمكن أن تصل قريباً من مستوى شخص لم يدخن قط.

وأكد: «إنك ستحصل على فوائد حقيقية بشكل سريع للغاية».

معادلة النجاح لكثيرين لاتزال تتمثل في تناول الأكل بشكل معتدل وزيادة النشاط البدني مع مرور الوقت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news