أكثر الأشخاص الناقلين لفيروسات الإنفلونزا.. خبير: تطعيم هذه الفئة يحمي كثيرين

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال رئيس الجمعية الألمانية للأمراض المعدية البروفيسور بيرند زالسبيرجر، إن تطعيم الصغار ضد الإنفلونزا لا يوفر حماية لهم فقط، بل لأجدادهم أيضاً؛ لأن الأطفال يعتبرون من أكثر الأشخاص الناقلين لفيروسات الإنفلونزا، والتي عادة ما تتفشى بشكل خاص في رياض الأطفال والمدارس.

وأوضح أنه يمكن تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا بدءاً من عمر ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوقت المناسب للتطعيم هو نهاية أكتوبر أو نوفمبر.

وأضاف زالسبيرجر أن مفعول التطعيم يبدأ بعد أسبوعين من تلقيه، ثم يبدأ المفعول في التراجع تدريجياً بعد مرور ثلاثة شهور، علما بأن موجة الإنفلونزا غالباً ما تتفشى مع بداية العام.

وبشكل عام يعد التطعيم ضد الإنفلونزا مفيداً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك النساء الحوامل.

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