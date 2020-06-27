عوامل تؤدي إلى مشكلات شرايين القلب التاجية

المصدر: ميونيخ ■د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء القلب بأن الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج أو المشي السريع، ينذر بالإصابة بمشكلات شرايين القلب التاجية، والتي تحدث نتيجة تضيّق شرايين القلب التاجية ببطء وبشكل غير ملحوظ بفعل الترسبات الكلسية.

وأوضحت الرابطة أن الأعراض تشمل أيضاً الشعور بألم ضاغط أو ضيق في منطقة الصدر، والذي يمكن أن يمتد إلى الكتفين أو الفكين أو الجزء العلوي من البطن، مشيرة إلى أن الإجهاد الجسدي أو التعرض لضغوط نفسية يُحفزان ظهور هذه الأعراض. وأشارت إلى أن تناول الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون والسكريات، وكذلك زيادة الوزن، وقلة ممارسة الأنشطة الحركية والتدخين، تشكل عوامل الخطورة المؤدية إلى مشكلات شرايين القلب التاجية؛ حيث إنها تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، ومن ثم يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب أيضاً.

وشددت الرابطة على ضرورة استيضاح سبب هذه المتاعب من قبل طبيب مختص؛ نظراً لأن مشكلات شرايين القلب التاجية غالباً ما تسبق الإصابة بالأزمات القلبية، التي تهدد الحياة.

يشار إلى أن الأمراض القلبية الوعائية تعد المسؤولة عن ما يقارب ثلث الوفيات بالأمراض غير السارية في مختلف الدول، ما يجعلها القاتل الأول في العالم، وبنسبة بلغت 31% من عدد الوفيات عالمياً.

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