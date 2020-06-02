إغماء مرضى القلب إشارة خطرة «جداً»

المصدر: فرانكفورت ■د.ب.أ

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الإغماء المفاجئ لدى مرضى القلب يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه يعد إشارة لوضع خطر جداً، وهي العلامة الأولى لموت القلب المفاجئ.

لذا يتعين على مرضى القلب استشارة الطبيب المعالج فوراً بشأن الإغماءات المفاجئة المؤقتة. وتبعاً للسبب قد يستلزم الأمر تركيب منظم ضربات القلب أو مزيل الرجفان.

ومن ناحية أخرى أشارت مؤسسة القلب إلى أن الإغماء المفاجئ المؤقت غالباً ما يحدث أيضاً لدى مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون اضطرابات وظيفة الكلى.

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