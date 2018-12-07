«أوميغا»: ساعة جديدة تكريماً لرحلة أبولو 8 إلى القمر

المصدر: الامارات اليوم

احتفالاً بالعيد الخمسين لرحلة أبولو 8 إلى القمر، التي كانت الأولى من نوعها في التاريخ، تفتخر «أوميغا» بطرح ساعتها الجديدة سبيد ماستر دارك سايد لرحلة أبولو 8 إلى القمر.

تتمتع «أوميغا» بإرث فريد في استكشاف الفضاء، ولطالما كانت ساعاتها سبيد ماستر خيار رواد الفضاء الذين لبسوها ووثقوا بها خلال أكبر بعثات التاريخ، ومنها أبولو 8 لعام 1968. وكان الطاقم أول من يرى الجهة الأبعد من القمر، وقامت أوميغا بتصميم أحدث ساعاتها «سبيد ماستر» رائعة الجمال تخليداً لهذا الإنجاز الكبير.

تصميم فريد يتجلى مباشرةً عندما ترى المينا الذي حُفر بكل احترافية، لإبراز حركة الساعة في الداخل باللون الأسود.

على غرار القمر، تكشف الحركة عن وجهين، أولهما وجه المينا بألوان فاتحة لتمثل القمر كما نراه هنا من الأرض، في حين أن الجهة الخلفية للساعة تبرز الوجه القاتم للقمر الذي لا يراه سوى رواد الفضاء.

في أعمال إبداعية أخرى، تبنت «أوميغا» ابتكارها الذي لاقى شعبية كبيرة بعنوان «الجهة المظلمة للقمر»

وحفرت على العلبة الخلفية عبارة «نراكم في الجهة الأخرى»، وهي الكلمات التي تلفّظ بها قائد البعثة جيم لوفيل على متن أبولو 8 في بداية وصول الطاقم إلى المدار على أقصى نقطة من القمر.