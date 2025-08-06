«أبوظبي للغة العربية» يُصدر العدد الثامن من «المركز»

صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية العدد الثامن من مجلة «المركز: مجلة الدراسات العربية»، التي تُعنى بالدراسات العربية لغةً وأدباً وثقافة، وتتناول موضوعات المجلة قضايا مختلفة تاريخية ونقدية ومراجعات للكتب.

وتستكمل المجلة نصف السنوية، التي تصدر ورقياً وإلكترونياً بالتعاون مع مؤسسة «بريل»، في هذا الإصدار عامها الرابع.

وضمّ العدد خمس مقالات متنوّعة في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية، من شعر، ونثر، وتاريخ، وفلسفة، قدّمها باحثون تتنوّع خلفياتهم العلمية وتتعدد جنسياتهم. وأُلحِقت بها ثلاث مراجعات لكتب صدرت مؤخراً.

ويحمل المقال الأول للأستاذ المساعد في جامعة المنيا بمصر، الدكتور تامر محمد عبدالعزيز، عنوان «بين بنية الحُلم ونسقيّة القصيدة: مقاربة إدراكيّة في شعر محمود درويش»، والثاني للأستاذ الزائر في جامعة دبلن عضو هيئة التدريس في جامعة دمنهور، الدكتور أحمد شعير، عنوان «أنبياء بني إسرائيل بين الذاكرة الشعبية والتاريخ: قراءة في الشعر العربي في أوراق الجنيزة القاهرية بجامعة كامبريدج».

أما عنوان المقال الثالث، وهو لأستاذ البلاغة وتحليل الخطاب في جامعة ابن زهر- المغرب، الدكتور محمد هُمام، فهو: «الآخر في فكر أبي حيّان التوحيدي: اليونان فلسفةً وفلاسفةً نموذجاً»، في حين يأتي المقال الرابع للباحث الزائر في جامعة السلطان قابوس، الدكتور رشاد حسنوف، دراسة مقارنة في الأدب الحديث، بعنوان «الرؤية الرومنطيقيّة بين جبران خليل جبران وحسين جاويد: دراسة مقارنة».

ويحمل المقال الخامس، وهو للروائي والناقد والباحث في الاجتماع السياسي، الدكتور عمّار علي حسن، عنوان «الحياة قصص: السرد المبثوث في العيش الإنساني».