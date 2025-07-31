جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسط في يوليو

تأثرت أكثر من نصف أراضي أوروبا ومناطق حوض البحر المتوسط بموجة جفاف قياسية (أي 52% من الأراضي)، منذ مطلع يوليو، وفقاً لتحليل أجرته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى أحدث بيانات المرصد الأوروبي للجفاف.

ويُعدّ هذا أعلى معدل مسجَّل خلال الفترة من الأول إلى 10 يوليو منذ بدء رصد البيانات عام 2012، حيث يزيد بنسبة 21% على متوسط الفترة نفسها بين عامَي 2012 و2024، ومع ذلك شهد مستوى الجفاف تراجعاً طفيفاً مقارنة بالأيام الـ10 الأخيرة من يونيو، التي شهدت تسجيل النسبة الأعلى على الإطلاق، مع تأثر 55.5% من أراضي أوروبا وسواحل البحر المتوسط بالجفاف.

ويستند مؤشر الجفاف إلى ملاحظات الأقمار الاصطناعية، ويجمع بين ثلاثة معايير رئيسة، هي: هطول الأمطار، ورطوبة التربة، وحالة الغطاء النباتي، وينقسم المؤشر إلى ثلاث درجات للجفاف، هي: الرصد والتحذير والتنبيه.

وتُعدّ أوروبا الشرقية الأكثر تضرراً، حيث تأثر القسم الأكبر من الأراضي في كوسوفو وصربيا وبلغاريا بالجفاف، وأكثر من ثلث هذه الأراضي في حالة «تنبيه»، كما أدى انقطاع المياه في بلغاريا، منتصف يوليو، إلى تأثر أكثر من 156 ألف شخص، مع تزايد ندرة الموارد سنوياً.

وفي المجر وصلت نسبة الأراضي المُصنّفة ضمن مستوى التحذير أو التنبيه إلى 47%، في مطلع يوليو.

أما في شرق البحر المتوسط، فشهدت أرمينيا وتركيا جفافاً حاداً، وفي سورية تأثرت نصف الأراضي بالجفاف، ما يهدد موسم حصاد القمح، ويُعرّض أكثر من 16 مليون نسمة لخطر انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وفقاً للأمم المتحدة.