«الصيد والفروسية 2025».. مسابقات تحتفي بالتراث والابتكار

بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة، يعود معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، في دورته الجديدة، التي ستقام من 30 أغسطس إلى السابع من سبتمبر المقبلين، في مركز أدنيك أبوظبي، ليواصل احتفاله بالتراث الأصيل والابتكار والإبداع، ضمن فعالية عالمية فريدة، تحتضن قطاعات مختلفة تحتفي بالصيد والصقارة والفروسية وكل ما يرتبط بها من منتجات وفعاليات، كما يقدم المعرض هذا العام مسابقات تجمع بين التقاليد الثقافية والابتكارات الحديثة، ومن أبرز هذه المسابقات:

أفضل وأجمل وكر للصقر

تُخصَّص هذه المسابقة لمصنّعي وكر الصقور المشاركين في المعرض، بمهارتهم وحرفيتهم العالية، حيث يراعى الحفاظ على الطابع التراثي الإماراتي في التصميم والمظهر العام.

أفضل تصميم جناح

تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع العارضين على إبراز منتجاتهم وخدماتهم بأسلوب إبداعي، مع تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والمستدامة.

أفضل مجموعة من أدوات الصقارة

تستهدف المسابقة مصنّعي أدوات الصقارة عالية الجودة المشاركين في المعرض، مع التركيز على جودة المواد المستخدمة في التصنيع، والإبداع في التصميم العام، بما يعكس التراث الإماراتي الأصيل.

أجمل برقع للصقور

تستهدف هذه المسابقة مصنّعي البراقع عالية الجودة للصقور المشاركين في المعرض، ممّن يُبرزون إبداعاً استثنائياً ومهارة حرفية متميّزة، مع ضمان سلامة استخدامها وراحة الصقر، بما يتماشى مع التقاليد والتراث الإماراتي الأصيل.

أفضل منحوتة

هذه المسابقة معدة للفنانين المشاركين في المعرض، وتُقيَّم المشاركات بناءً على الإبداع في التصميم، ومدى تجسيدها لشعار المعرض «تراثُ يتجدد».

جمال الصقور

يشارك الصقارون والعارضون في المعرض بصقور لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة، ضمن الفئات التالية: جير – حر/ جير - بيور/ شاهين.

أكثر المنتجات المعروضة تميزاً

يجب أن يتميّز المنتج الفائز بالابتكار، وأن يكون قد أُنتج أو أُطلق في عام 2025 لتلبية احتياجات السوق، وأن يكون ذا جودة عالية ومصنعية حرفية.

عرض رشاقة الكلاب

تُفتح هذه المسابقة أمام الكلاب المدرّبة وغير المدرّبة على حدٍّ سواء، وتتخلل الفعالية عروض توضيحية ونصائح تدريبية، يقدمها مدربون متخصصون في هذا المجال، وستتاح لأصحاب الكلاب فرص التجارب الأولية قبل انطلاق المسابقة الرسمية، ويُمنح الفائزون ميداليات وجوائز قيّمة.

جمال السلوقي العربي

تشمل هذه المسابقة الفئات التالية: «الحص» – ذكر، «الحص» – أنثى، «الأريش» – ذكر، «الأريش» – أنثى، وسيُمنح الفائزون جوائز قيّمة، وكذلك يشهد المعرض عرض الكلاب الترفيهي، ومسابقة مجموعة السلالات المحدد، والبطولة الدولية للكلاب.

أفضل سكين صيد

هذه المسابقة معدة للأفراد والشركات العارضة في المعرض، حيث يتم إبراز التصميم الإبداعي وقوة تحمل السكين، وسلامة استخدامها، وسهولة التخزين والحمل، إلى جانب الكفاءة العالية في الاستخدام أثناء الصيد.