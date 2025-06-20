قريباً.. "فيسبوك" يلغي "كلمة المرور" ويستبدلها بهذه الخطوات

أعلنت ميتا عن إضافة دعم مفاتيح المرور (Passkeys) لتطبيق فيسبوك على الهواتف المحمولة، في خطوة مهمة لتعزيز أمان الحسابات ومكافحة هجمات القرصنة الإلكترونية.

تُتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تسجيل الدخول بسهولة وأمان باستخدام وسائل التحقق البيومترية المتوفرة في أجهزتهم، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بالإضافة إلى رمز PIN. هذا يجعل عملية اختراق الحسابات أكثر صعوبة على المهاجمين.

تُعتبر مفاتيح المرور بديلاً أكثر أمانًا وفعالية من كلمات المرور التقليدية؛ فهي لا يمكن سرقتها أو تخمينها أو تسريبها. كما أنها توفر حماية قوية ضد محاولات التصيّد، حيث يربط المتصفح المفتاح مباشرة بالنطاق الصحيح ويرفض استخدامه في المواقع المزورة. ومع ذلك، يبقى الخطر قائمًا إذا أصر المستخدم على إدخال كلمة المرور يدويًا في صفحة مزيفة.

لم تحدد ميتا موعدًا دقيقًا لإطلاق الدعم، لكنها أكدت أنه سيصل إلى نظامي أندرويد و iOS قريبًا. وتخطط الشركة أيضًا لتوفير الميزة في تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر (Messenger)، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام مفتاح المرور نفسه المخصص لفيسبوك.

بانضمامها إلى شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل وواتساب التي تبنت هذا النظام الآمن، تؤكد فيسبوك التزامها بتوفير تجربة مستخدم أكثر أمانًا.

ملاحظة هامة: حتى بعد تفعيل مفتاح المرور، سيظل بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور التقليدية، أو عبر مفتاح أمان مادي، أو من خلال التحقق بخطوتين. كما يمكن استخدام مفتاح المرور عند تعبئة معلومات الدفع في خدمة Meta Pay.