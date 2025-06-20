انفجار «ستارشيب».. انتكاسة جديدة لمشروعات إيلون ماسك الفضائية

تعرّضت المشروعات الفضائية للملياردير إيلون ماسك، مالك شركة «سبايس إكس»، لانتكاسة جديدة بعد انفجار صاروخه العملاق «ستارشيب» على منصة الإطلاق، خلال اختبار بقاعدة ستاربيس في ولاية تكساس، من دون وقوع جرحى.

وقالت سلطات مقاطعة كامرون في ولاية تكساس، عبر صفحتها في «فيس بوك»: «خلال اختبار روتيني في ستاربيس بتكساس، تعرض صاروخ (ستارشيب 36)، التابع لشركة سبايس إكس، لعطل كارثي وانفجر».

ويُظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصاروخ الذي يساوي ارتفاعه مبنى من 40 طبقة، ويُعدّ الأقوى تصميماً على الإطلاق، مثبّتاً على المنصة قبل أن تظهر كرة نارية هائلة جراء اشتعاله.

وأكدت «سبايس إكس»، في منشور عبر منصة إكس، أنّ «صاروخ ستارشيب الذي كان قيد التحضير لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس»، مضيفة أن «منطقة أمان كانت مفروضة حول الموقع طوال العملية»، وأن «جميع الأفراد بأمان ولم يُصابوا بأذى».

وأضافت: «تنشط فرقنا في ستاربيس لجعل موقع الاختبار ومحيطه المباشر آمناً، بالتعاون مع السلطات المحلية»، مؤكدة «عدم وجود أي خطر على السكان».

وتُعد اختبارات التشغيل الثابتة جزءاً من إجراءات ما قبل الإطلاق، إذ يتم تشغيل محرك الصاروخ أو مجموعة محركاته بينما يبقى الصاروخ مثبّتاً على منصة الإطلاق. ويعود آخر حادث وقع إلى أقل من شهر، في 27 مايو الماضي، حين نجح «ستارشيب» في الوصول إلى الفضاء، لكنّ مركبته «سوبر هيفي» انفجرت قبل هبوطها إلى الأرض.

وخلال اختبارين سابقين، في يناير ومارس الماضيين، انفجرت الطبقة الثانية من الصاروخ في وقت مبكر من الرحلة، ما تسبب في إطلاق كمية كبيرة من الحطام فوق منطقة البحر الكاريبي.

يعوّل رجل الأعمال الثري على هذا الصاروخ العملاق، لتنفيذ مشروعه الطموح بالوصول إلى المريخ.