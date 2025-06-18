«أبوظبي الدولي للكتاب» يستقطب 400 ألف زائر في دورته الـ 34

كشف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 - الذي نظّمه مركز أبوظبي للغة العربية في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»، خلال الفترة من 26 أبريل إلى الخامس من مايو 2025 - عن استقطاب دورته الـ34 نحو 400 ألف زائر، اطلعوا على أكثر من نصف مليون عنوان في شتى أنواع المعرفة.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «يُجسد معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة معرفية كبرى، نقول بثقة إنها الأجمل، لأن ما يبقى ويصبح قيمة خالدة هو الجمال، ونحن نؤمن بأن ثقافة الجمال هي التي تجمع الإنسانية وتعزز أواصرها وترابطها، وقد نجح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في تأكيد هذه القيمة جامعاً بين الأصالة والمعاصرة مستشرفاً المستقبل بمنهج علمي».

وتفوّق المعرض في مستوى التنظيم، وحجم المشاركة الدولية، والإقبال الجماهيري، واختيار المتحدثين من كبار المفكرين، والأكاديميين، والكتّاب، والفنانين، وفاق عدد الضيوف المشاركين في برامج وفعاليات المعرض 450 متحدثاً ومشاركاً من الأسماء اللامعة في عالم الفكر والأدب والفنون.

وحقق المعرض على مستوى برامجه الشاملة ومبادراته النوعية إنجازات كبيرة، منها مبادرة «على درب العلم» التي استضافت العديد من متحدثي المعرض في المدارس والجامعات، ما رفع نسبة مشاركة الطلبة وتفاعلهم مع المعرض، وأسهم في نقل المعرفة، والعمل على تنشئة الجيل الجديد على المعرفة وحب القراءة وتعزيز الانتماء.