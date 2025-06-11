سماء الإمارات تشهد «قمر الفراولة»

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إبراهيم الجروان، أن سماء الإمارات تشهد، اليوم، اكتمال القمر عند الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي، وهو قمر يونيو المكتمل أو البدر الواقع في شهر يونيو ويطلق عليه "قمر الفراولة".



وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم"، إن اسم "قمر الفراولة" في يونيو يشتق من موسم حصاد الفراولة ، فوفقًا لتقويم المزارعين القديم، كانت العديد من حبات الفراولة الناضجة جاهزة للحصاد في هذا الوقت من السنة تقريبًا في شمال شرق الولايات المتحدة، بالتأكيد هذا الوصف لا يعد ظاهرة تشاهد بشكل مميز حيث لا يتأثر لون أو شكل القمر.



وأشار إلى أن العرب كانت تربط المواسم بموعد اقتران القمر بنجوم الثريا، حيث تعد قرانات الليالي من 27 إلى 21 كلها قرانات الصيف، وخلال يونيو سيكون اقترانهما فجر 23 يونيو 2025 لليلة 27 من الشهر الهجري ذي الحجة 1446، وهو أول قرانات الصيف.