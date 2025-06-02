الهند تحبط تهريب ثعابين نادرة بمطار مومباي

أعلنت سلطات الجمارك الهندية عن إيقاف مسافر هندي في مطار مومباي، بعد اكتشاف محاولته تهريب عشرات الزواحف السامة والنادرة داخل أمتعته، عقب وصوله على متن رحلة قادمة من تايلند.

وأوضحت جمارك مومباي في بيان صدر مساء الأحد، أن الأمتعة المسجلة للمسافر احتوت على 44 أفعى حفرة إندونيسية، وثلاثة أفاعٍ من نوع "ذيل العنكبوت"، المعروفة بسميتها، إلى جانب خمس سلاحف ورقية آسيوية.



ونشرت السلطات صورا توثق المضبوطات، والتي أظهرت زواحف بألوان زاهية وهي تتلوى داخل دلو، في واحدة من أغرب محاولات التهريب التي تشهدها المدينة.

وتُعد هذه الحالة من أندر محاولات تهريب الزواحف في مومباي، حيث تركز عادةً عمليات الضبط على الذهب والعملات والمخدرات المهربة. إلا أن محاولات تهريب الحيوانات الغريبة باتت تتكرر بشكل ملحوظ مؤخرا.

ففي فبراير الماضي، أوقف مسؤولو الجمارك في المطار مسافرا بحوزته خمسة قرود من نوع "سيامانغ جيبون"، تم إخفاؤها داخل صندوق بلاستيكي داخل حقيبة بعجلات.

وتُعد هذه القرود من الأنواع المهددة بالانقراض، ويعود موطنها الأصلي إلى غابات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

كما شهد المطار في نوفمبر الماضي ضبط 12 سلحفاة حية بحوزة أحد الركاب، وفي أكتوبر تم اكتشاف أربعة طيور من فصيلة "أبو قرن"، بينما ألقي القبض في سبتمبر على مسافرَين يحملان خمسة تماسيح صغيرة.

وتواصل السلطات الهندية جهودها لوقف تهريب الحيوانات المهددة بالانقراض، لا سيما القادمة من جنوب شرق آسيا، في ظل تزايد نشاط تجارة الحياة البرية عبر الحدود.