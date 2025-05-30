"لابوبو" تثير الشجار وتستفز الجمارك في مطارات الصين

لا تزال لعبة "لابوبو" تثير الجدل في العالم مع شهرتها في أوساط نجوم الفن ومشاهير المجتمع.

في هذا الشأن، أوقفت السلطات الجمركية الصينية مهربين مشتبهاً بهم لألعاب بوب مارت، بما في ذلك سلسلة "لابوبو" و"مولي"، مع ارتفاع أسعارها وسط التوسع العالمي لمتاجر التجزئة التي تتخذ من بكين مقراً لها.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا"، أن عناصر الجمارك اعترضوا عدة مرات ألعاباً غير معلنة مع ركاب يسعون للاتجار بها، وكان من بينها مصادرة 318 لعبة من ثلاثة مسافرين في مطار تشانغشا هوانغوا الدولي بمقاطعة هونان.

وفي حالة أخرى، أُلقي القبض على مسافر في مطار هيفي شينكياو الدولي بمقاطعة آنهوي وبحوزته 94 لعبة، جميعها معدة لإعادة البيع.

وتشير التقارير الإعلامية والمحللين إلى أن المسافرين يشترون الألعاب من الخارج ويعيدونها إلى الصين.

واندلع شجارٌ جماعي بين مجموعة من المتسوقين الذين كانوا يحاولون الحصول على دمى "لابوبو"، التي اشتهرت على نطاق واسع.

تأسست شركة بوب مارت عام 2010، وتشهد توسعاً سريعاً على الصعيد الدولي، ولديها الآن أكثر من 500 متجر في أكثر من 30 دولة ومنطقة.

وتُباع ألعاب الشركة الأكثر طلباً أحياناً بأسعار أقل في الخارج مقارنةً بالصين، وذلك بسبب تقلبات أسعار العملات أو الخصومات المحلية.

وبدوره، يقول بينغ بينغ، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث جمعية قوانغدونغ للإصلاح: "ببساطة، فإن السعر المرتفع يتعلق بالضجة الإعلامية وتأثير الشعبية الدولية"، مضيفاً "المستهلكون ورجال الأعمال الصينيون مهتمون بدرجة أو بأخرى".

وبحسب بعض التقارير الإعلامية، اجتذبت بعض متاجر "بوب مارت" خارج الصين طوابير طويلة وحشوداً كبيرة وحتى معارك.

وأعلنت شركة "بوب مارت- Pop Mart"، المشهورة بإنتاج الألعاب القابلة للجمع، عن إيقاف مؤقت لمبيعات دمى "لابوبو" الشهيرة في جميع متاجرها بالمملكة المتحدة، وذلك على خلفية تقارير متزايدة عن وقوع حوادث فوضى وعنف واعتداءات بين المشترين في طوابير الشراء الطويلة.

وفي 19 مايو علنت سلسلة متاجر التجزئة، ومقرها بكين، عبر إنستغرام، أنها ستوقف مبيعات مجموعة ألعاب "ذا مونسترز"، التي تشمل دمى لابوبو، في جميع متاجرها في المملكة المتحدة حتى إشعار آخر.

وعزت الشركة ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، عقب أحداث فوضوية في بعض متاجرها وتقارير عن مشاجرات. ولم تستجِب بوب مارت فوراً لطلب صحيفة واشنطن بوست للتعليق.

وخطفت صيحة جديدة الأنظار مؤخراً في عالم الموضة الفاخرة، إذ أصبحت دمية لابوبو Labubu، ذلك الوحش الصغير ذو الابتسامة العريضة، الإكسسوار الأكثر رواجاً بين عشاق الموضة والمشاهير.

ولابوبو، من تصميم المصمم لونغ كا سينغ، المولود في هونغ كونغ، عبارة عن سلسلة من وحوش محنطة تشبه الجان، بأجسام فروية، وآذان مدببة، وأسنان حادة. أما تماثيل مولي، التي صممها أيضاً فنان من هونغ كونغ، فتشبه فتاة صغيرة كرتونية بعيون زمردية.