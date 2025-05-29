مشهد لم يعتده السوريون.. وزير الثقافة يأكل الشاورما على الرصيف (صورة)

في مشهد لافت كان غريباً على الشارع السوري لسنوات طويلة، وبعيدا عن الرسميات، ظهر وزير الثقافة السوري محمد الصالح جالساً على الرصيف يتناول وجبة شاورما في احد شوارع منطقة المهاجرين بدمشق، برفقة معاونه وفريق عمله.

الصورة التي وثقها أحد المارة انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتواضع الوزير وممارسته حياة بسيطة كباقي المواطنين، وهو الشيء الذي لم يعتده السوريون الذين لا يرون الوزراء منذ عقود إلا عبر مواكب رسمية شديدة الحراسة.

ورأى المتابعون في هذه اللقطة دلالة على قرب المسؤول من الناس، وحرصه على البقاء متجذراً في بيئته الثقافية والاجتماعية، لا سيما في أحياء دمشق التي تنبض بالأصالة والتاريخ.