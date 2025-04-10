«الإمارات للمكتبات»: المخطوطات كنز يتطلب عناية خاصة

نظّمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، ندوة بعنوان «المخطوطات: تاريخها وحاضرها»، قدّمها الدكتور بشار عوّاد معروف، أحد أبرز المحققين العرب في مجال التراث والمخطوطات، وأُقيمت الندوة في مقر معهد الشارقة للتراث، وسط حضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين بالمجال التراثي والمعلوماتي. ناقشت الندوة - التي أدارها مدير إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث الدكتور مني بونعامة - أهمية المخطوطات بوصفها مكوناً أساسياً من مكونات الذاكرة الثقافية للأمة، واستعرضت مسارها التاريخي من حيث الإنتاج والتداول والحفظ، وصولاً إلى العصر الحديث، الذي شهد تطوراً تقنياً مكّن من رقمنتها وتيسير الوصول إليها. كما سلّطت الندوة الضوء على الدور الريادي للشارقة في صون التراث والمخطوطات ونشرها على نطاق واسع، من خلال مشاريع رائدة ومؤسسات متخصصة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، فهد المعمري، إن المخطوطات تُعدّ من الكنوز الثقافية التي تتطلب عناية خاصة ومعرفة علمية دقيقة ضمن تخصص علوم المكتبات، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة أحدثت نقلة نوعية في حفظها وفهرستها وإتاحتها للباحثين، ما سهّل تجاوز العديد من التحديات التي واجهت الأجيال السابقة من المحققين والعلماء.

من جانبه، أشاد الدكتور بشار عوّاد بما تقوم به الشارقة من جهود كبيرة في حفظ التراث العربي والإسلامي، مؤكداً ازدياد الاهتمام العربي بالمخطوطات خلال العقود الأخيرة، وكشف عن أنه نشر أكثر من 370 مجلداً من المخطوطات المحققة.