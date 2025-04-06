شاب تركي يقتل خطيبته وحماته في الشارع .. ثم ينتحر

أقدم شاب تركي، أمس، على إطلاق النار على خطيبته السابقة ووالدتها ثم أقدم على الانتحار على الفور بأن أطلق النار على نفسه.

ووقعت الجريمة عند الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر أمس في مدينة إزمير التركية عندما أقدم نجات يورغون على إطلاق النار على خطيبته البالغة من العمر 39 عاماً ووالدتها في منتصف شارع رئيسي بالمدينة، حيث فارقت خطيبته السابقة التي تدعى سيلين ساكن الحياة على الفور، بينما ترقد والدتها مدينة سربيل كايناك في العناية المشددة داخل المستشفى.

وكان يورغون قد أطلق النار على نفسه بعدما سقطت خطيبته ووالدتها أرضاً، ولم تتمكن الفرق الطبية من إنقاذ حياته.

ولم تُعرف بعد دوافع القاتل لكن الشرطة مستمرة في تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة حيث تبيّن أن سيارتين تعرّضتا أيضاً لإطلاق نار في مكان الجريمة التي لم تكشف دوافعها بعد.

وتطالب جمعيات نسوية أبرزها "منصة أوقفوا قتل النساء"، السلطات في تركيا بوضع حد لجرائم قتل النساء.

كما تطالب هذه الجمعيات الحكومة بالعودة إلى تطبيق "اتفاقية اسطنبول" التي تحمي التركيات من العنف الأسري.