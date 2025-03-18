كيف يمكن أن يساعد إكليل الجبل في علاج ألزهايمر؟

كشفت دراسة جديدة أن أعشاب إكليل الجبل (الروزماري) الشائعة تحتوي على مركب يمكن أن يساهم في علاج مرض ألزهايمر.

وبحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فإن هذا المركب هو حمض الكارنوسيك، وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

وأجرى فريق الدراسة الأميركي تجربة على عدد من الفئران المصابة بألزهايمر، حيث تم إعطاء بعضها حمض الكارنوسيك فيما أعطي البعض الآخر دواءً وهمياً ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر.

ودرس الباحثون آثار المركب على أنسجة دماغ الفئران وعلى كيفية أدائها لبعض الاختبارات الخاصة بالذاكرة والقدرة على التعلم.

وقد وجدوا أن الفئران التي تناولت المركب أظهرت تحسناً في الذاكرة، وزيادةً في عدد المشابك العصبية، وانخفاضاً في الالتهابات بأدمغتها، كما تخلصت الفئران بشكل أكبر من البروتينات السامة المرتبطة بمرض ألزهايمر.

ومن المعروف أن مرض ألزهايمر قد يُدمر نسبة كبيرة من المشابك العصبية، مُعطلاً بذلك مسارات التواصل العصبية الرئيسية.

ويقول عالم الأعصاب ستيوارت ليبتون، من معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا: «أجرينا على الفئران اختبارات مختلفة للذاكرة، وقد لاحظنا نتائج إيجابية للغاية بعد استخدام المركب».

وأضاف: «لم يُبطئ المركب التدهور في الذاكرة فحسب، بل حسّن حالة أدمغة الفئران بشكل كبير حيث عادت أدمغة الكثير منها إلى طبيعتها».

ووصف الفريق هذه النتائج بأنها «واعدة للغاية»، لكنهم أكدوا على ضرورة إجراء تجارب سريرية على البشر في المستقبل.