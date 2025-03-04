"لا نحتفل برمضان" .. رسالة تتسبب باحتجاز رئيس شركة بتركيا

احتجزت الشرطة التركية جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لشركة "زورلو" القابضة، في إطار التحقيق بشأن رسالة عبر البريد الإلكتروني الداخلي للشركة أرسلها للعاملين قال فيها إن "بداية شهر رمضان ليست ضمن قائمة الأيام التي تحتفل بها الشركة بصورة مؤسسية".

وأفادت وكالة الأناضول التركية أمس بأن الرسالة كانت رداً على رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إرغون غولر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيستيل إلكترونيك" التابعة لمجموعة "زورلو"، إلى العاملين في الشركة لتهنئتهم بمناسبة بداية شهر رمضان.

وبدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق في هذا الأمر، بعد أن انتشرت صور لرسائل البريد الإلكتروني للرئيسين التنفيذيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت النيابة كوكسال بمنع الموظفين من "ممارسة حرية الاعتقاد والفكر والرأي" خلال شهر رمضان.

وشدد كوكسال في رسالته على أن المجموعة ترغب في "الحفاظ على توجه علماني. بينما نسعى جاهدين إلى أن نصبح شركة متعددة الجنسيات، نتوقع أن يكون لدينا موظفون من كل الجنسيات والديانات".

وأفادت وكالة دوغان للأنباء بأن كوكسال أوقف السبت، وأفرج عنه الأحد بكفالة لكن مع منعه من السفر.

ولاحقاً قدم كوكسال استقالته من منصبه في مجموعة زورلو القابضة التي تنشط في مجالات متعددة من الطاقة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وأعلنت مجموعة زورلو استقالة كوكسال من منصبه.