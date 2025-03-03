مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة تهبط على القمر

هبطت مركبة الفضاء «بلو جوست»، التابعة لشركة «فايرفلاي إيروسبيس» الأميركية الخاصة، على سطح القمر، أمس، لإجراء تجارب لمصلحة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وتحمل المركبة القمرية الخاصة مثقاباً ومكنسة كهربائية، وأدوات علمية أخرى لمصلحة «ناسا»، على سطح القمر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الشركات الخاصة التي تتطلع إلى بدء أعمالها على القمر قبل مهام رواد الفضاء المقبلة.

وهبطت مركبة الفضاء «بلو جوست» من مدار القمر باستخدام نظام الطيار الآلي، مستهدفة منحدرات قبة بركانية قديمة، على الحافة الشمالية الشرقية للجانب القريب من القمر.

وجاء تأكيد هبوط المركبة من مركز التحكم في المهمة التابع للشركة، خارج مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، بعد تنفيذ العملية على بعد نحو 225 ألف ميل (360 ألف كيلومتر).

وقال مركز التحكم في المهمة: «لقد هبطنا على القمر»، مضيفاً أن المركبة في وضع «مستقر».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فايرفلاي»، جيسون كيم، إنه عكس عمليات الهبوط الناجحة لبرنامج أبولو على سطح القمر التي أجرتها «ناسا»، والتي كلفت مليارات الدولارات، تعمل الشركات الخاصة بميزانية محدودة باستخدام مركبات روبوتية تهبط بمفردها.