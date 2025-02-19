الصداع النصفي: أسبابه وأعراضه

يعتبر البعض الصداع النصفي نوع من أنواع الصداع التقليدي الأكثر حِدة، ولكنه اعتقاد خاطئ.

فالصداع النصفي هو حالة طبية تتضمن الشعور بصداع شديد (عادًة في جانب واحد فقط من الرأس) ومتكرر بالإضافة للشعور بأعراض أخرى تختلف بحسب كل حالة.

,كشفت دراسة جديدة لمؤسسة الدماغ الألمانية عن أسباب الصداع النصفي وأعراضه، مشيرة إلى كيفية التخفيف من حدة الآلام الناتجة عنه.

أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الصداع النصفي هو ألم يصيب الرأس على جانب واحد فقط، مشيرة إلى أن هذا الألم يكون غالبا مصحوبا بالدوار والغثيان والقيء والحساسية الشديدة تجاه الضوء والضجيج.

ووفقا للدراسة نقلا عن المؤسسة الألمانية للدماغ، فإن الأعراض الدالة على الصداع النصفي قد تشمل أيضا متاعب أكثر خطورة، مثل اضطرابات الرؤية (مثل رؤية وميض أو ألوان فاقعة)، واضطرابات الكلام (مثل عدم القدرة على إيجاد الكلمات)، والاضطرابات الحركية والاضطرابات الحسية (مثل الشعور بالخدر في الوجنتين واليدين)، بالإضافة إلى اضطرابات الوعي.



ونوهت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من أن مرض الصداع النصفي غير قابل للشفاء، لكن يمكن تخفيف المتاعب بواسطة الأدوية، مثل أدوية الصداع النصفي ومسكنات الألم، بالإضافة إلى الراحة وتقنيات الاسترخاء وتجنب المثيرات كالضوء الساطع والضوضاء.



ووفقا للدراسة، فإنه على فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر تنبغي استشارة الطبيب من أجل الخضوع للعلاج، والحصول على الأدوية المناسبة.