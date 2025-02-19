نخبة من النجوم يحيون حفل تتويج بطل مبادرة «صناع الأمل»

كشفت مبادرة «صناع الأمل» عن تفاصيل الحفل الختامي لنسختها الخامسة، الذي يجري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 23 فبراير الجاري في «كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك بدبي، حيث ينال صانع الأمل الأول مكافأة مالية بقيمة مليون درهم، وذلك من بين أكثر من 26 طلب ترشيح استقبلتها المبادرة خلال شهر واحد.

ويشارك في الأوبريت الغنائي خلال الحفل الختامي، قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي، نخبة من أشهر نجوم الغناء العرب: حمود الخضر، ووليد الشامي، وبلقيس، وعمر العبداللات، كما يشارك في الحفل المغني والموسيقي العالمي ردوان RedOne، الذي يعد من أشهر المؤلفين والمنتجين الموسيقيين في العالم.

ويتضمن الحفل الختامي سرد قصص ملهمة لعدد من صناع الأمل في الوطن العربي، من أصحاب المبادرات والمشاريع والبرامج النوعية التي أسهمت في إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم، وساعدت في تحسين حياة الناس نحو الأفضل، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وأعرب الفنانون والإعلاميون المشاركون في الحفل الختامي لتتويج أوائل صناع الأمل في النسخة الخامسة عن سعادتهم بالإسهام في نشر ثقافة الأمل في الوطن العربي، وتشجيع الشباب العرب على الانخراط في صناعة الأمل والتغيير الإيجابي، ومكافحة اليأس والسلبية، وأخذ زمام المبادرة لتغيير واقعهم وتحقيق أحلامهم وبناء المستقبل الذي يتطلّعون إليه.

وقال الفنان حمود الخضر: «أتشرف بالمشاركة في الحفل الختامي لهذه المبادرة الملهمة، لأن دعم صناعة الأمل في الوطن العربي رسالة نبيلة، وتقع على عاتق كل فنان مسؤولية الإسهام في التعريف بمبادرات أصحاب العطاء والإنسانية في العالم العربي».

وقال الفنان وليد الشامي: «مبادرة (صناع الأمل) استطاعت تحفيز مئات الآلاف من الشباب العرب لتطوير مبادرات إنسانية ومجتمعية تستهدف مساعدة وخدمة الآخرين، ويسعدني أن أكون من المشاركين في الحفل الختامي لنسختها الخامسة».

بدورها، اعتبرت الفنانة الإماراتية بلقيس أن المشاركة في الحفل الختامي للنسخة الخامسة من مبادرة «صناع الأمل» هي تكريم لا يقدر بثمن لأي فنان، وقالت: «الفن الحقيقي هو الذي يسهم في نشر الإيجابية والتفاؤل.. شكراً لدولة الإمارات ملهمتنا في الإنسانية وفعل الخير».

وعبّر الفنان العالمي ردوان عن سعادته بالمشاركة مرة جديدة في الحفل الختامي لتتويج صناع الأمل، وقال: «صناعة الأمل هي أنبل رسالة في الحياة، ولا معنى للفن إن لم يسهم في تغيير واقع الناس نحو الأفضل، والاحتفاء بالنماذج القوية بعطائها وتفانيها من دون انتظار كلمة شكر».

وأشار الفنان عمر العبداللات إلى أن مشاركته في الحفل الختامي لتتويج بطل النسخة الخامسة، فرصة استثنائية للتعرف إلى كوكبة جديدة من صناع الأمل، وإسهام يعتز به من أجل تحقيق أهداف المبادرة في بث روح المنافسة بين أبناء الوطن العربي من أجل تقديم مشروعات إنسانية فريدة.

أما الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان فقال: «أشكر القائمين على مبادرة (صناع الأمل) لمنحي، للمرة الرابعة على التوالي، فرصة الظهور مجدداً في الحفل الختامي لهذه المبادرة الكريمة التي نفخر بها جميعاً، الإمارات حاضنة الخير وصناعته وصُنّاعه، وعاصمة الأمل والإيجابية في العالم العربي».

وأكدت الإعلامية أسمهان النقبي أن مبادرة «صناع الأمل» تجسد رسالة دولة الإمارات في ترسيخ قيم البذل والعطاء بلا حدود، وقالت: «سعيدة بالمشاركة في تقديم هذا الحفل الفريد الذي يتابعه عشرات الملايين من العرب.. فخورة بالإسهام في نشر رسالة المبادرة ومكافحة اليأس في عالمنا العربي».