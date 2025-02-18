«الحرارة» في ألمانيا 20.7 درجة تحت الصفر

تسببت موجة برد شديدة بألمانيا في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، أمس.

وسجلت مدينة أنكلام، الواقعة في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، شمال شرقي البلاد، 20.7 درجة تحت الصفر، نحو الساعة السادسة صباحاً، وفقاً لما صرح به متحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

يذكر أن درجات الحرارة المنخفضة بهذا الشكل أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة، حيث أسهم كل من تساقط الثلوج والسماء الصافية وهبوب رياح جنوبية في هذا الانخفاض الكبير اليوم.

وكانت ثلوج كثيفة غطت العاصمة برلين، الأسبوع الماضي، فيما بقيت درجات الحرارة تحت الصفر، أمس.

ووفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، فإن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في ألمانيا على الإطلاق بلغت 37.8 درجة تحت الصفر، في بلدة فولتسناخ جنوب البلاد في 12 فبراير عام 1929.