أجواء تراثية مبهجة في «فرجان دبي» احتفالاً بـ «حق الليلة»

احتفلت «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، بمناسبة ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، في حديقة مشرف الوطنية في دبي، وسط أجواء تراثية مبهجة جمعت الأطفال والأسر في فعاليات مليئة بالفرح والموروث الشعبي الأصيل، وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف الأعمار. ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2025 «عام المجتمع»، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وجاء احتفال «فرجان دبي» بمناسبة «حق الليلة» ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان الذي تنظمه «فرجان دبي»، بالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري في حديقة مشرف الوطنية.