«من الشارقة إلى روما».. كنوز ماضينا تضيء «الكولوسيوم»

يتضمن معرض «من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات» 110 قطع أثرية نادرة اكتشفت في مراكز تجارية قديمة بالشارقة تشمل منطقة مليحة ودبا الحصن تؤكد الدور المركزي الذي لعبته الشارقة في شبكة الطرق التجارية التاريخية بين الشرق والغرب خلال العصرين الهلنستي والروماني من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الأول.

ويعد «من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات» الذي افتتحته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أول من أمس، في العاصمة الإيطالية روما، أول معرض عربي يقام في مبنى مجلس الشيوخ الروماني «كوريا يوليا» ضمن «حديقة الكولوسيوم الأثرية».

ويحتفي المعرض المشترك بين الشارقة وروما، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه هيئة الشارقة للآثار، حتى الرابع من مايو المقبل، بالروابط والعلاقات التاريخية والثقافية العريقة بين الحضارتين العربية والرومانية في الخليج العربي وروما، التي تعود إلى آلاف السنين، مقدماً نظرة متعمقة على التبادل الثقافي والاقتصادي الذي شكل ملامح العالم القديم.

وتتضمن القطع المعروضة قوارير زجاجية رومانية وتمثال فينوس البرونزي وقطعاً نقدية من حقبة الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية، وتكشف هذه الكنوز الأثرية الرحلات التجارية الطويلة التي ربطت الشارقة بروما، وتوضح التبادل الثقافي والاقتصادي العميق بينهما، إذ كانت مليحة في تلك الحقبة مركزاً حضرياً واقتصادياً مزدهراً يعكس دورها في شبكة التجارة العالمية.

من جهته، قال مدير عام هيئة الشارقة للآثار عيسى يوسف: «يُمثل هذا المعرض محطة بارزة ضمن جهودنا المستمرة بالهيئة لتعريف العالم بالإرث التاريخي العريق للإمارة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إبراز الدور التاريخي للإمارة، وتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال المعارض والفعاليات الأثرية الدولية، وإبراز دورها كمكون أساسي في شبكة التجارة العالمية القديمة».

وأضاف «كما يشكل المعرض فرصة لتعزيز التعاون البحثي بين علماء الآثار في الشارقة ونظرائهم في روما؛ ما يسهم في إثراء الأبحاث العلمية حول شبكات التجارة القديمة والعلاقات بين الحضارات، فمن خلال هذه الاكتشافات الأثرية لا نكتفي بتوثيق الماضي بل نعيد رسم ملامحه، ونمنح الباحثين والجمهور نافذة فريدة لفهم الروابط الحضارية العميقة بين الشرق والغرب، وستواصل الهيئة مساعيها في مجال البحث والتنقيب لاكتشاف المزيد من الكنوز الأثرية التي تؤكد المكانة الريادية للشارقة كمركز عالمي للتراث والثقافة».

روابط حضارتين

يسلط معرض «من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات» الضوء على الروابط الوثيقة بين الحضارتين العربية والرومانية والتبادل التجاري والثقافي من خلال طريق البهارات الذي شكل وريداً للتجارة والمعرفة والتقدم التقني بين آسيا وأوروبا. كما يضيء على دور طريق البهارات كجسر لحركة البضائع والسلع والأفكار والحرف بين القارات وإرساء أسس الشبكات التجارية العالمية.

عيسى يوسف:

سنواصل التنقيب لاكتشاف المزيد من الكنوز التي تؤكد مكانة الشارقة كمركز عالمي للتراث والثقافة.

. 4 مايو المقبل موعد اختتام المعرض.