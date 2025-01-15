هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على تطور وجه الطفل؟

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأطفال للأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) قد يؤثر سلبا على نمو أسنانهم، ما يزيد من خطر ظهور الأسنان البارزة ومشاكل أخرى في الفك.

وفي دراسة أجراها علماء إسبان، تم تتبع عادات الأكل وهيكل أسنان 25 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا أطعمة لينة وأكثر سهولة في المضغ كانوا أكثر عرضة لظهور أسنان بارزة، فضلا عن نقص الفجوات الطبيعية بين الأسنان التي من المفترض أن تسمح بظهور الأسنان الدائمة في المستقبل.

وقالت الدكتورة لورا ماركيز مارتينيز، خبيرة طب أسنان الأطفال في الجامعة الكاثوليكية في فالنسيا والمعدة المشاركة في الدراسة: "يعد المضغ عنصرا أساسيا في النمو السليم للفكين لأنه يحفز نمو العظام ويقوي عضلات الوجه ويساعد في محاذاة الأسنان بشكل صحيح".

وأضافت أن مضغ الأطعمة الصلبة والغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات أو البروتينات الطبيعية، يعزز صحة الفك ويقي من مشاكل مثل سوء الإطباق (عدم محاذاة الأسنان).

وفي المقابل، تؤثر الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الأطعمة فائقة المعالجة، التي تكون لينة ولا تحتاج إلى جهد كبير للمضغ، بشكل سلبي على نمو الفك، ما يؤدي إلى هياكل عظمية غير متطورة وزيادة خطر حدوث مشاكل في الأسنان والجهاز التنفسي.

انكماش الفك

وأكد البروفيسور تيم سبيكتور، خبير التغذية البريطاني، أن انكماش الفك أصبح مشكلة متزايدة في السنوات الأخيرة، وقال: "لقد تسارع انكماش الفك في العقدين الأخيرين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في مشاكل تقويم الأسنان لدى الأطفال". وأضاف أن الأطعمة فائقة المعالجة التي يتناولها الأطفال لا تساعد في تطوير عضلات الفك أو حجمه، ما يساهم في تفاقم هذه المشكلة.

وتعتبر الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة والآيس كريم وصلصة الطماطم، من الأمثلة الشهيرة على الأطعمة التي تحتوي على مواد مضافة، مثل الألوان والمواد الحافظة، وتفتقر إلى القيمة الغذائية المطلوبة لنمو الأطفال.

وأشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من هذه الأطعمة يظهرون علامات مبكرة على مشاكل صحية خطيرة، مثل ضعف صحة القلب وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، بدءا من سن مبكرة.