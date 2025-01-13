صدمة في الشارع الأردني: أب يلقي بطفليه في سيل جارف "ليحرق قلب" الأم الحردانة

فاجعة مروعة عاشها الشارع الأردني أول من أمس، فجرتها جريمة إلقاء أب بطفليه في مجرى سيل محافظة الزرقاء، ليعثر عليهما لاحقاً جثتين هامدتين.

فقد بينت التحقيقات أن الأب الأردني أقدم على قتل طفلته "غلا" (5 سنوات) و"محمد" (8 أشهر) للانتقام من زوجته بسبب خلافات عائلية، حيث اعترف الأب أنه تعمد "حرق قلب" زوجته التي غادرت المنزل "حردانة" إلى بيت أهلها.

وأظهرت التحقيقات أن الأب كان متزوجًا من اثنتين، ودخل في نزاع مع إحداهما فغادرت منزله إلى بيت أهلها ورفعت شكوى ضده قبل أيام ليقدم على أخذ الصغيرين ويلقيهما في السيل.

ووقعت الحادثة في منطقة جسر المزرعة في قرية الهاشمية، حيث أخذ الأب طفليه صباح يوم الأربعاء الماضي وألقاهما في السيل.

وعمد الأب بعد ارتكاب جريمته، إلى الاتصال بالشرطة والاعتراف بما فعله، مؤكداً أنه أقدم على الجريمة بكامل قواه العقلية. لتتحرك في الحال فرق الدفاع المدني والأمن العام، مستخدمة طائرات درونز وكلابا بوليسية لتمشيط المنطقة، في عملية بحث استمرت 7 ساعات انتهت بالعثور جثتي الطفلين على بعد حوالي 14 كيلومترًا من موقع الجريمة. وأمر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بإيقاف الأب، وهو في الخمسينات من عمره، لمدة 15 يومًا ووجه له تهمة القتل العمد مكرر مرتين.