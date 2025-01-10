يحمل جمجمة تمساح في مطار دلهي.. "صورة"

قالت السلطات الهندية إنها ألقت القبض على رجل كندي في مطار دلهي لحمله جمجمة تمساح في حقيبته، وذلك كما ذكرت "بي بي سي".

وكان الرجل البالغ من العمر 32 عاما في المطار يوم الاثنين للحاق برحلته إلى كندا عندما تم إيقافه أثناء الفحص الأمني.

وقالت جمارك دلهي في بيان: "عند الفحص، تم اكتشاف جمجمة ذات أسنان حادة، تشبه فك تمساح صغير، وتزن حوالي 777 غراما، ملفوفة بقطعة قماش"، مبينة أنه تم القبض على الرجل وتسليم الجمجمة إلى إدارة الغابات والحياة البرية.

وقال المسؤولون إن حيازة جمجمة التمساح تنتهك قانون حماية الحياة البرية الهندي وقانون الجمارك.

وتوصل تحليل الجمجمة الذي أجرته إدارة الغابات والحياة البرية إلى أنها تنتمي إلى نوع محمي بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي. وقالوا إن "الملمس ونمط الأسنان والحنك العظمي المتطور وفتحتي الأنف أكدا أن القطعة هي جمجمة تمساح صغير".

وقال راجيش تاندون مسؤول في إدارة الغابات لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الرجل اشترى الجمجمة من تايلاند، "لم يكن الرجل يملك الإذن الإلزامي المطلوب لحمل أشياء متعلقة بالحياة البرية".

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن الرجل أخبر الضباط أيضا أنه لم يصطاد أو يقتل التمساح.

وفي العام الماضي، تم إيقاف امرأة كندية تبلغ من العمر 32 عاما في مطار دلهي بعد أن عثر على قرون حيوان مجهول في أمتعتها. وأخبرت المرأة المسؤولين أنها التقطتهم خلال رحلة في منطقة لاداخ الشمالية وقررت إعادتهم كتذكار.