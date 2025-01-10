نصيحة عملية للتخلص من اصفرار الأسنان

اصفرار الأسنان مشكلة مزعجة تؤرق الكثيرين، حيث أنه يسلب الابتسامة جمالها.

وأوضح البروفيسور شتيفان تسيمر، المتحدث باسم مركز المعلومات للوقاية من التسوس بألمانيا، أن سبب اصفرار الأسنان شرب القهوة، والشاي، والكحوليات، والتدخين.

وللتخلص منه، أوضح تسيمر أنه يجب تنظيف الأسنان جيداً مرتين في اليوم، بمعجون أسنان مخصص للتبييض، يحتوي على مواد كاشطة تساعد على إزالة التصبغات اللونية.

كما أوصى البروفيسور الألماني باستعمال فرشاة الأسنان الكهربائية لإزالة التصبغات اللونية.

وفي حالة التصبغات اللونية العنيدة، يجب تنظيف الأسنان على يد طبيب للتخلص من الاصفرار والتمتع بأسنان ناصعة البياض.