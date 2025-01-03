دراسة حديثة: النوم غير المنتظم يهدد صحة القلب

أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن النوم غير المنتظم يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة، ولو تم الوصول إلى العدد الموصى به من ساعات النوم ليلاً.

ووفقاً لنتائج دراسة حديثة نشرت في «مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع»، فإن إيقاع النوم والاستيقاظ غير المنتظم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد ركزت الدراسة على فحص أشخاص تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، كما لم يكن لدى أي من المشاركين تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطرة.

وطُلب من المشاركين ارتداء جهاز تعقب النشاط، الذي سجل بيانات عن نومهم على مدار سبعة أيام، وباستخدام هذه البيانات، قام الباحثون بحساب ما يسمى مؤشر انتظام النوم «SRI» لجميع المشاركين.

وقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون عدم انتظام النوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطرة، مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بإيقاع نوم واستيقاظ منتظم.

تجدر الإشارة إلى أن المدة الموصى بها لنوم الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً هي من سبع إلى تسع ساعات، ومن سبع إلى ثماني ساعات بداية من سن 65 فأكثر، مع تنظيم إيقاع النوم والاستيقاظ.