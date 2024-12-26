اليابان: درجات الحرارة تواصل ارتفاعاتها القياسية

من المرجح أن يسجل متوسط درجة الحرارة في اليابان لعام 2024 ارتفاعاً قياسياً، للعام الثاني على التوالي، حسبما أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الطقس، أمس.

وكان متوسط درجة الحرارة، حتى نوفمبر الماضي، أكثر دفئاً بمقدار 1.64 درجة مئوية من المتوسط السنوي لفترة 30 عاماً حتى عام 2020، مسجلاً أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة في إصدار البيانات عام 1898، وأعلى من متوسط العام الماضي، وأرجعت الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع الحرارة إلى الهواء الدافئ الذي جلبته الرياح الغربية التي اتجهت شمالاً أكثر من المعتاد، إضافة إلى تأثيرات الاحتباس الحراري، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء، وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية: «يمكن القول إن درجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي»، وواصلت درجات الحرارة في اليابان الارتفاع في السنوات الأخيرة، إذ كانت السنوات بين 2019 و2023 الأعلى حرارة.