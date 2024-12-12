حمية غذائية تساعد على تخفيف الألم المزمن

اتضح لعلماء جامعة جنوب أستراليا أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن يمكن أن يقلل بشكل كبير من شدة الألم المزمن.

وأشارت مجلة Nutrition Research إلى أن الألم المزمن هو حالة شائعة ومنهكة جدا، ويعاني منها ما يقرب من 30% من سكان العالم. وهذا الألم لا يؤدي وظيفة وقائية ويصبح مرضا مستقلا.

ووفقا لها، أجرى العلماء تجربة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التخلص من الألم المزمن بطريقة غير دوائية، شملت 654 متطوعا بالغا من أستراليا. 57% منهم من النساء. ملأ المشاركون في المرحلة الأولى استبيانات عن نظامهم الغذائي خلال العام الماضي ثم قدموا معلومات حول صحتهم.

وأظهرت نتائج التجربة أن من تناول الأطعمة التي أوصى بها خبراء الصحة الأستراليون - الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، كان أقل معاناة من الألم بغض النظر عن وزنه.

ويشير الباحثون إلى أن التحسن كان أكثر وضوحا لدى النساء اللاتي كان نظامهن الغذائي أكثر توازنا، وكن بحالة بدنية أفضل. أما عند الرجال، فكان التأثير أقل وضوحا.

ووفقا للباحثين قد يكون للخصائص المضادة للأكسدة وللالتهابات الموجودة في الأطعمة الصحية دور في تقليل الألم. ولكنهم لم يحددوا ما إذا كان سوء التغذية يسبب الألم أو بالعكس الألم المزمن يؤدي إلى تدهور نوعية النظام الغذائي.