طلبت منها جارتها مساعدتها في اصلاح "الغسالة".. فاعتدى عليها شريكها مهددها بقتل طفلها!

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق تاجر وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك على خلفية اتهامهما بخطف محامية واغتصابها داخل شقة بمنطقة برج العرب، فيما حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفي تفاصيل الجريمة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، قام المتهمان باستئجار شقة بذات العقار الذي تسكن به المحامية الضحية. ووفقاً لأوراق القضية، طرقت المتهمة الثانية "ربة المنزل" باب شقة المجني عليها وطلبت منها مساعدتها في كيفية تشغيل واصلاح الغسالة لعدم درايتها بذلك، فذهبت معها المحامية المجني عليها بحسن نية برفقة طفلها الذي يبلغ 5 سنوات.

وكان المتهم الأول "التاجر" مختبئاً خلف باب دورة المياه بالاتفاق مع شريكته المتهمة الأولى، وبمجرد دخول المجني عليها لتشغيل الغسالة قام بشل حركتها وخنقها بوشاح واقتادها بالقوة إلى غرفة النوم المجاورة وتعدى عليها جنسياً، ثم قام بتصويرها بهاتفه المحمول بعد أن جردها من ملابسها وهددها بقتل طفلها.

وأفادت تحقيقات النيابة بقيام المتهمة الثانية بحبس نجل المجني عليها وتهديد والدته بقتله في حال عدم استجابتها لرغبة المتهم الأول، حيث احتجزت الطفل الصغير في غرفة أخرى بالمنزل.

يذكر أن القضية أثارت الرأي العام المصري، وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بضرورة إعدام المتهمين جزاءً لجريمتهما البشعة بحق المجني عليها وطفلها، فيما أعرب الكثيرون عن صدمتهم من خداع سيدة وأم بهذه الطريقة من قبل سيدة أخرى على نحو لا يصدق.