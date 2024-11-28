أيشواريا راي تستعرض إسهاماتها في مجال العمل الإنساني

في إطار استضافته صانعات تأثير ملهمات من حول العالم، وضمن فعاليات يومه الثاني والختامي، تحدثت أمام منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، نجمة بوليوود والسينما العالمية، أيشواريا راي حول إسهاماتها في مجال العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم، من أجل تحسين حياة النساء والأطفال ومكافحة الأمراض المزمنة، مثل السرطان والإيدز، من خلال عملها سفيرة للنوايا الحسنة في برنامج الأمم المتحدة.

وأشادت أيشواريا راي في كلمة لها في ختام فعاليات المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بدور المنتدى كمنصة رائدة لتمكين النساء في جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكتسبات المرأة في كل القطاعات، وتقديمه نماذج وقصصاً ملهمة لاستنهاض الجهود الدولية نحو تأكيد دور المرأة شريكاً فاعلاً في عملية التنمية وملهمة في عملية الانتقال بالعالم نحو مستويات معيشية أفضل، بما يضمه المنتدى من حضور عالمي مميز في تجمع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وانتقلت أيشواريا للحديث عن جهودها في مجال مكافحة مرض السرطان في الهند ودول العالم، من خلال دعمها لمبادرة عالمية مخصصة للاكتشاف المبكر للمرض، وتقديم فرصة أفضل لعلاجه، مشيرة إلى أن مرض السرطان شهد على مدى السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً بنسبة 20% على مستوى العالم، وراح ضحيته في عام 2020 نحو 10 ملايين شخص، وأن هناك توقعات بارتفاع نسب الإصابة بالمرض الخطر، حيث أكدت أيشواريا أنها تجدد التزامها بمواصلة بذل الجهود من أجل مساعدة مرضى السرطان في الشفاء.

وأشارت أيشواريا راي إلى تعاونها مع جمعية «قطار الابتسامة» في الهند لمكافحة أمراض الأطفال، لاسيما الأمراض المتعلقة بصعوبة التحدث لديهم، وذلك من خلال بناء مراكز رعاية صحية وتقديم علاجات مجانية.

كما تطرقت إلى عملها سفيرة للنوايا الحسنة لمكافحة مرض الإيدز، مشيرة إلى أنها تأمل القضاء على هذا المرض على مستوى العالم بحلول عام 2030. وقالت: «إن مقياس نجاح المرء في الحياة لا يتعلق بما حققه، لكن بالعمل الخيري الذي قدّمه طوال حياته».