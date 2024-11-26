ثلث نساء أوروبا يتعرضن للصفع والركل

خلص استطلاع واسع النطاق بشأن العنف ضد النساء في الاتحاد الأوروبي، تم عرضه، أمس، إلى عدم تحقيق أي تحسن خلال العقد الماضي، حيث تم وصف المدى الذي وصل إليه العنف بـ«الكبير للغاية».

وقالت سيربا راوتيو، مديرة وكالة الحقوق الأساسية، إحدى الهيئات الأوروبية المشاركة في الدراسة، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «هناك نحو 229 مليون سيدة في أوروبا».

وأضافت: «ثلث هؤلاء السيدات تعرضن للصفع والضرب والركل أو التهديد بالتعرض لمثل هذه الأنواع من العنف». وأوضحت الدراسة أن واحدة من بين ست سيدات تعرضت للعنف».

وقال واضعو الدراسة إن المنزل ومكان العمل يعدان من الأماكن التي غالباً ما تتعرض فيها النساء للعنف.

وتم تسجيل أعلى حوادث العنف المنزلي ضد النساء في المجر بنسبة 29%، تليها رومانيا بنسبة 26.8%.

كما تم رصد أعلى معدلات التحرش في مكان العمل في السويد بنسبة 55.4%.