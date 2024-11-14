مصر: محاكمة 11 موظفاً تحايلوا على "بصمة الحضور والانصراف" بأصابع من السيليكون

أحيل 11 موظفا بإحدى الوحدات الصحية بمحافظة الغربية في مصر، بينهم أطباء وصيادلة، إلى التحقيق، بسبب تحايلهم على بصمة الحضور والانصراف، باستخدام أصابع مزورة مصنوعة من السيليكون.

وكانت لجنة من وزارة الصحة المصرية ومديرية الصحة بمحافظة الغربية، تجري جولة على عدد من الوحدات الصحية، وفي أثناء تفقدها لوحدة قرية المنشأة الكبرى، لمتابعة انتظام العمل بها وتواجد الأطباء والعاملين، اكتشفت وجود تلاعب في بصمة حضور العاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.

وعثرت اللجنة على صندوق يحوي بصمات سيلكون مصنوعة ومزورة لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية، فقرر وكيل وزارة الصحة، إحالة العاملين والأطباء والصيادلة إلى التحقيق.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن بعض مكاتب العاملين بالوحدة الصحية التي تضم عددا كبيرا من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين، استخدموا مادة السيلكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصم في الوحدة الصحية، على مدار عدة أيام، لإثبات الحضور والانصراف.

وأشار إلى أنه لن يتم التهاون في تلك الواقعة، لما تمثله من إضرار بالغ بالعمل في الوحدات الصحية، منوها بتشكيل لجنة مكبرة لفحص جهاز البصمة بالوحدة، وكذلك جميع الوحدات الصحية التي يتم استخدام جهاز البصمة بها وتكثيف جولات المرور والمتابعة، للتأكد من تواجد جميع الأطباء والعاملين وأدائهم لعملهم الوظيفي وانضباطهم في أوقات العمل الرسمية.