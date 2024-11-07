«إصدارات محمد بن راشد».. إبداعات القائد الملهم تزيّن «الشارقة للكتاب»

يشارك جناح إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 17 الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ».

ويتيح الجناح لزواره إطلالة على أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الملهمة في القيادة والشعر والفروسية والحياة، التي تروي جانباً من تجربة سموه ورؤاه الفريدة، وتوثق لمراحل ومحطات مؤثرة في قصة بناء دولة الاتحاد، والنقلات النوعية التي شهدتها الإمارات ودبي خلال العقود الماضية على صُعد التنمية والازدهار والرفاه المجتمعي والمكانة العالمية المرموقة.

ومن أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تعرض في «الشارقة للكتاب»: «رؤيتي»، و«قصتي»، و«ومضات من فكر»، و«تأملات في السعادة والإيجابية»، و«ديوان زايد»، و«ومضات من شعر» و«40 قصيدة من الصحراء» و«قصائدي في حب الخيل»، و«ومضات من حكمة»، و«أقوال محمد بن راشد آل مكتوم»، و«القائدان البطلان»، و«عالمي الصغير»، إضافة إلى «من الصحراء إلى الفضاء».

«رؤيتي» و«قصتي»

يعد كتاب «رؤيتي» الذي صدر في عام 2006، مرجعاً للباحثين في فن الإدارة والتنمية والتطوير والتميز والقيادة، حيث يتسم الكتاب بكلماته السلسة المختارة بعناية حول قضايا معروفة بصعوبة استيعابها.

ويشكّل كتاب «قصتي» الذي صدر في عام 2019، وهو عبارة عن سيرة ذاتية تتضمن 50 قصة في 50 عاماً، رحلة ممتعة في عالم القراءة، تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة.

«ومضات» و«تأملات»

يتناول كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصادر في عام 2013، فنون القيادة والإدارة، ويعرّج على التجارب الشخصية لسموه. فيما يعد «تأملات في السعادة والإيجابية»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي صدر في عام 2017، واحداً من الكتب التي باتت مصدراً للسعادة والإيجابية، نتيجة ما يتركه من تأثير إيجابي لدى القارئ، إذ يعد كتاباً محفزاً على الإبداع والابتكار ومبادئ العمل بروح الفريق.

«ديوان زايد»

يعرض الجناح مجموعة من الإصدارات الشعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يعتبر سموه علماً من أعلام الشعر النبطي على مستوى دول الخليج.

ويُعدّ ديوان «زايد»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2018، من أثمن وأروع الدواوين، إذ يشتمل على 87 قصيدة خلّدتْ ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ توثق لإنجازاته وما سطره من أعمال رسّخت مَجد الإمارات، وأسّست لنهضتها.

ويضم ديوان «ومضات من شعر»، المجموعة الشعرية المختارة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 52 ومضة مقتطفة من أعمال شعرية كاملة لسموه، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويجمع ديوان «أربعون قصيدة من الصحراء»، الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي في عام 2011، روائع شعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تدور حول حب الوطن والتعلق به وبأمجاده وتقدير رموزه، وتمت طباعتها وتجميعها في ديوان متكامل، باللغتين العربية والإنجليزية.

«قصائدي في حب الخيل»

يتضمن ديوان «قصائدي في حب الخيل» بين دفتيه القصائد التي نظمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبّر خلالها عن مدى شغفه بالخيل، والقيم التي طالما ارتبطت بها من نُبل، ورمز للمنافسة من أجل الفوز، وتمسك بالصدارة.

ويعرض الجناح كتاب «ومضات من حكمة.. أقوال وحكم مختارة لمحمد بن راشد آل مكتوم»، الصادر في 2015، إذ يقدم الكتاب جواهر من الحكم والمقولات التي نثرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أوقات وأماكن مختلفة.

ويعتبر كتاب «أقوال محمد بن راشد آل مكتوم» مصدراً مهماً للإيجابية والتفاؤل والثقة بالقدرة على إحداث تغيير إيجابي في الحياة، إذ يقدم مجموعة من الاقتباسات الخالدة لسموه، والتي تركز على الوطن والقيادة والحياة والإيجابية.

«القائدان البطلان» و«عالمي الصغير»

يجسّد كتاب «القائدان البطلان» حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مشاركة ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم تجارب وذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة، ورؤيته للتعامل، مع ما تحمله من فرص وتحديات.

كما يعرض الجناح كتاب «عالمي الصغير» الذي صدر في عام 2021، إذ وضع سموه في متناول الأطفال بعض دروس الحياة التي تعلّمها سموه في أيام طفولته وشبابه، والأحداث والمؤثرات التي كوّنت شخصيته.

«من الصحراء إلى الفضاء»

يعرض جناح إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كتاب «من الصحراء إلى الفضاء»، وقد تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2023، في سابقة من نوعها على مستوى العالم. وكان جناح إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شارك في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، التي عقدت من 29 أبريل إلى الخامس من مايو الماضيين، وشهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض والكتّاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين.

ونظم الجناح خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب أربع جلسات نقاشية لعدد من الكتّاب والأدباء، استعرضوا خلالها رؤى وتجارب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأهمية إصدارات سموه وتأثيرها على العمل الحكومي والتنموي والثقافي والاجتماعي.

. كتب محمد بن راشد توثّق لمراحل ومحطات مؤثرة في قصة بناء دولة الاتحاد.

. أقوال محمد بن راشد مصدر للإيجابية والثقة بالقدرة على إحداث تغيير إيجابي.

. «قصتي» الذي صدر في 2019، عبارة عن سيرة ذاتية تتضمن 50 قصة في 50 عاماً.