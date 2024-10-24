القرية العالمية تدشن مركز «تداوي» الصحي لرعاية الزوار

دشّنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ومجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي، مركزاً طبياً متطوراً لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الوجهة، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف توفير خدمات علاجية عالية المستوى، في زمن استجابة قياسي.

ويعد المركز الطبي الجديد ضمن سلسلة مراكز أنشأتها مجموعة التداوي للرعاية الصحية، في عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية بدبي، لتقديم الخدمات العلاجية لموظفيها، وفق أعلى المعايير الصحية العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر: «إن المركز الجديد الذي أنشأته المجموعة في مقر القرية العالمية يضم كادراً طبياً وتمريضياً عالي الكفاءة، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية لضمان توفير أفضل الخدمات العلاجية لضيوف القرية العالمية، والتعامل مع الحالات الطارئة وفق أفضل البروتوكولات الطبية العالمية».

وأضاف أن المركز الطبي الجديد يوفّر تخصصات الطب الطارئ، والطب العام، وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 100 مريض يومياً.

وذكر أن المركز يستقبل الحالات المرضية من الضيوف والعاملين في القرية العالمية، ويقدم لهم كل الخدمات الطبية، لضمان استقرار كل حالة، مشيراً إلى أن مركز (تداوي) متصل بمقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الوجهة، لضمان نقل الحالات التي تستدعي نقلها للمستشفى.

ولفت مروان حاجي ناصر إلى أن المركز وفّر 6 مركبات إسعاف تصل للمريض في مكان وجوده بأجنحة القرية العالمية خلال زمن قياسي يقدر بـ3 دقائق، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وفي حال الحاجة يتم نقله إلى مقر المركز الذي يتوسط القرية العالمية.

من جانبها، قالت نائب رئيس أول للعمليات في القرية العالمية، التابعة لدبي القابضة للترفيه زينة داغر: «إن القرية العالمية تتعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية لتوفير الرعاية الطبية لضيوفنا الذين وصل عددهم في الموسم الماضي لأكثر من 10 ملايين شخص». وأشارت أيضاً إلى أن القرية العالمية تضع سلامة وصحة الضيوف في مقدمة أولوياتها.

وأضافت زينة داغر: «إن مجموعة تداوي تقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى في دبي ودولة الإمارات، بفضل كوادرها الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية، وبوجود المركز الطبي الجديد نحن مطمئنون إلى توفير أعلى رعاية صحية للضيوف».

وتابعت داغر: «نهدف من خلال افتتاح مركز تداوي الطبي في القرية العالمية إلى أن يتمتع ضيوفنا والعاملين في الوجهة من مختلف الأعمار والفئات بالرعاية الصحية الكاملة وقتما يحتاجونها، وفي زمن قياسي».